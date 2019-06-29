Düğüne TIR'la gittiler: Al Yazmalım'dan esinlendik

Antalya'nın Kepez ilçesinde dünyaevine giren İzzet Berk Demir ve Nihal Yılmaz çifti, gelin arabası olarak TIR'ı tercih etti. TIR sahibi arkadaşı Tanju Akdoğan'ın destekleriyle böyle bir sürpriz yapan damat, gelini düğün günü şaşkına çevirdi. Dorsesi çıkarılıp kırmızı beyaz çiçeklerle süslenen TIR konvoy halinde ilçenin cadde ve sokaklarından geçti.

En özel gününde en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan damat Demir, "Otomobil sporları ile uğraşıyorum, bu tür aktiviteleri seviyorum, farklı olmayı da her zaman tercih etmişimdir. Fenomen arkadaşımdan rica ettim o da beni kırmadı, kendisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Demir, nişanlısının henüz sürprizden haberi olmadığını belirterek birazdan aşağı indiğinde kendisine büyük bir şok olacağını söyledi. Damadın arkadaşı TIR şoförü Akdoğan ise çifte mutluluklar dileyerek, bu tür organizasyonlarda TIR'ı kullanmaktan duyduğu mutluluğu aktardı.

(DHA)