Düğüne 3 gün kala ölüm ayırdı

Düğün için hazırlıklarını tamamlayan Mutlu Varol (32) ve Seren Taşdemir (25), Aydın’da kına gecesini yaptıktan sonra akrabaları Gaye Taşdemir (22) ve Bircan Taşdemir (42) ile birlikte düğün için Bursa’ya doğru yola çıktı. Varol’un kullandığı araç, kontrolden çıkıp, Numan E. (40) yönetimindeki TIR’a çarptı. Kazada sürücü Mutlu Varol ile Seren Taşdemir, Gaye Taşdemir ve Bircan Taşdemir araç içinde sıkıştı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA



Varol, kaza yerinde hayatını kaybetti, nişanlısı ve iki akrabaları ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü Numan E., gözaltına alındı. Varol’un, Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde mahalle bekçisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Kına gecesini yapan çiftin, 5 Eylül’de düğününün olduğu belirtildi.

TIR’A ARKADAN ÇARPTI ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ



TIR’a arkadan çarpan Varol ve nişanlısından geriye mutlu fotoğrafları kaldı.