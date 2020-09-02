Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3966
  • 8,7633
  • 461.686
  • 1083.91
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Düğüne 3 gün kala ölüm ayırdı
02 Eylül 2020 Çarşamba 22:46 | Son Güncelleme:

Düğüne 3 gün kala ölüm ayırdı

Düğüne 3 gün kala ölüm ayırdı

Aydın'daki kına gecesinden dönerken Bursa'da kaza yapan çifti ölüm ayırdı. Cumartesi günü nikah masasına oturacak olan Mutlu Varol öldü, nişanlısı Seren Taşdemir yaralandı.

Düğün için hazırlıklarını tamamlayan Mutlu Varol (32) ve Seren Taşdemir (25), Aydın’da kına gecesini yaptıktan sonra akrabaları Gaye Taşdemir (22) ve Bircan Taşdemir (42) ile birlikte düğün için Bursa’ya doğru yola çıktı. Varol’un kullandığı araç, kontrolden çıkıp, Numan E. (40) yönetimindeki TIR’a çarptı. Kazada sürücü Mutlu Varol ile Seren Taşdemir, Gaye Taşdemir ve Bircan Taşdemir araç içinde sıkıştı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Varol, kaza yerinde hayatını kaybetti, nişanlısı ve iki akrabaları ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü Numan E., gözaltına alındı. Varol’un, Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde mahalle bekçisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Kına gecesini yapan çiftin, 5 Eylül’de düğününün olduğu belirtildi.

 TIR’A ARKADAN ÇARPTI ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ 

TIR’a arkadan çarpan Varol ve nişanlısından geriye mutlu fotoğrafları kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı... 'Oyun kurucu' Türkiye vurgusu
Türkiye'den Yunanistan'ın iddialarına yanıt: Tamamen hayal mahsulüdür
Kadına şiddetin baş suçlusu alkol… Akşam TV Cep Belgesel'de…
Aksungur İHA'dan büyük başarı... 49 saatlik uçuşa imza attı
Francisco Montero, Beşiktaş'ta
Nakdi ücret desteğinden kimler yararlanabiliyor?

Nakdi ücret desteğinden kimler yararlanabiliyor?

Bilim dünyasının geri getirmek istediği hayvanların listesi

Bilim dünyasının geri getirmek istediği hayvanların listesi

İstanbul'un gizli sarayı böyle görüntülendi

İstanbul'un gizli sarayı böyle görüntülendi

Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2020 yılı kazıları devam ediyor

Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2020 yılı kazıları devam ediyor