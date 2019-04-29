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Düğünde maganda kurşunuyla öldü

Düğünde maganda kurşunuyla öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, düğünde halay çekerken tabancayla açılan ateşte vurulan İzzettin Doğan (37) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Bozova'nın Sızan Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen akrabalarının düğününe katılan İzzettin Doğan, halay çektiği sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla başında yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Doğan, yakınları tarafından otomobille Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acilde serviste tedaviye alınan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İzzettin Doğan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma tabancayı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

(DHA)

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