Düğünde kaybolan Merve'nin şüpheli sonu! 8 km uzağa nasıl yürüdü?

Erzurum’da önceki gün Horasan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ebrar Bayrak, 2.5 yaşındaki kızı Merve’yi de yanına alarak davetli olduğu düğüne katılmak için Azap Köyü’ne gitti. Akrabalarının evinin önünde oynayan çocuk, aniden kayboldu. Baba ile köylüler, Merve’yi aramalarına rağmen bulamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

CESEDİ ÇOBAN BULDU



Küçük kızın bulunması için seferber olan ekipler, havanın kararması nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına ara verdi. Dün sabahın ilk ışıklarıyla arama çalışmalara yeniden başlanırken çok geçmeden acı haber geldi. Minik Merve’nin cansız bedeni bir çoban tarafından köye 8 km uzaklıktaki dere kenarında bulundu. Çocuğun kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

JANDARMA DELİL TOPLADI



Güvenlik güçleri, cesedin bulunduğu dere kenarında inceleme yaparak delil aradı.

MİRAÇ’TAN DA 32 GÜNDÜR İZ YOK



Diyarbakır Dicle’de Kurban Bayramı’nın birinci günü ailesiyle anneannesini ziyarete gittiği Kelekçi Köyü’nde oyun oynadığı evin önünden kaybolan Miraç Çiçek’i (4) arama çalışmalarından 32 gündür sonuç alınamadı. Jandarma kriminal ekipleri, çocuğun kaybolduğu bölgedeki 15 evde delil araması başlattı.