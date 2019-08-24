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Düğünde 'Çok oynadınız' kavgası

Düğünde 'Çok oynadınız' kavgası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gelin ve damat yakınları arasında çıkan "Çok oynadınız" tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kavga nedeniyle olay yerine polis gelirken, düğün ise erken sonlandırıldı.

Olay, akşam saatlerinde İskenderun ilçe merkezindeki bir düğün salonunda çıktı.

Düğünde, gelin ve damat yakınları arasında "Siz çok oynadınız" sözü ile başlayan tartışma, kavgaya döndü.

DAVETLİLER SALONDAN KAÇTI

İki taraf yakınları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı, yaşanan anbede nedeniyle davetliler, korku ve panik içinde salondan kaçtı. Bu nedenile düğün kısa sürede sona ererken, gelin ve damat ise yakınları tarafından salondan uzaklaştırıldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Yaralanan ve davacı kimsenin olmadığı olayın ardından polis, kalabalık tamamen dağılana kadar düğün salonu çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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