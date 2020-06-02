Düğün salonları açıldı mı? Düğün salonları 2020 ne zaman açılacak?

Düğün salonları açıldı mı? Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber evlilik sezonu da açılmış oldu. Küresel boyuta ulaşan yeni tip corona virüs salgını sebebiyle düğün salonları da virüs ile mücadele kapmasında kapatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan normalleşme takvimi sonrası Türkiye’de iş yerleri, müzeler gibi topluluk oluşturan yerler açıldı. Düğün salonu kiralamak isteyen kişiler sık sık Düğün salonları 2020 ne zaman açılacak? sorusuna yanıt arıyor. İki aydan fazla kapalı olan düğün salonları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

DÜĞÜN SALONLARI 2020 NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğün solanlarının ne zaman faaliyete geçeceği hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

Düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik net bir tarih vermek mümkün değil. Bunu belirleyecek makam biz değiliz. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor. Ortam yeteri kadar güvenli değil. Düğünlerimiz, gelenek-görenek icabı, çok kalabalık olur. Sosyal mesafe ortadan kalkar. Böylesi bir salgında eski rutine uygun düğünler yapamayız.

Düğüne başka şehirlerden de katılım olacaktır, bu da ayrı bir risk. Diyelim istenmeyen bir durum yaşandı. Bu 500 kişinin birden karantinaya alınması demek. Mutluluğu paylaşalım derken bir kâbusun içinde kendimizi bulabiliriz." diyor.

Özlü ayrıca şunları da ifade ediyor; "Önerim, sadeleştirerek, aile içerisinde daha az kalabalıkla düğün yapılması ya da açık hava mekânlarının kullanılması. Tedbirler alınır, sosyal mesafe korunursa açık havada düğün yapmanın sakıncası olmaz. Düğün salonu işletmecileri, organizasyon şirketleri misafirlerini nasıl riske etmeyeceklerini düşünerek, yeni formatlar geliştirsinler. Mesela, gelecek misafirlere davetiye ile düğüne nereden girilip çıkılacağı, nasıl davranılacağı gibi kuralların yazılı olduğu bir liste gönderilebilir. Gelenler de ona uygun davranır. Takı merasimi, tebrikleşme uzaktan halledilir. Belediyeler de elini taşın altına koyup, düğün yapılabilecek açık, güvenli alanlar oluşturabilir."

4 AŞAMALI NORMALLEŞME PLANI

Salgın sonrası için ise 4 aşamalı normalleşme planı belirlendi. Buna göre üçüncü aşama 1 Eylül’den başlayıp yıl sonuna kadar devam edecek. 31 Aralık 2020’de kamu tam kapasite olarak çalışacak fakat bazı toplantılar telekonferans ile yapılmaya devam edecek. Okullar açılacak fakat öğrenci ve öğretmenler bazı tedbirlerle okula gidecek. Hijyen kurallarına dikkat edilecek.

Kapalı alanda konser, düğün gibi etkinlikler başlayabilecek. Büyük katılımlı toplantılar da bazı tedbirler ile yapılmaya başlanacak.