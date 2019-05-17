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Dubai'de uçak düştü: 4 ölü

Dubai'de uçak düştü: 4 ölü

Dubai'de 4 kişiyi taşıyan uçak düştü. Diamond DA42 tipi küçük uçakta bulunan 3'ü İngiliz 1'i Güney Afrikalı 4 kişi yaşamını yitirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3'ü İngiliz, 1'i Güney Afrikalı 4 kişi hayatını kaybetti.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, içinde 4 kişinin bulunduğu İngiltere'ye kayıtlı Diamond DA42 tipi küçük uçağın Dubai Uluslararası Havalimanı'nda düştüğü belirtildi. 

Uçakta bulunan 3'ü İngiliz 1'i Güney Afrikalı 4 kişinin öldüğü belirtilirken, havalimanında uçuşların kısa süre yaşanan gecikmelerin ardından yeniden normale döndüğü aktarıldı. 

Dubai Hükümeti Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise uçağın teknik bir arıza nedeniyle düşmüş olabileceği ifade edildi.

AA

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