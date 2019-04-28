Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Drone ile denetim kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmadı

Drone ile denetim kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmadı

Drone ile denetim kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmadı

İzmir-Çanakkale kara yolunda drone ile denetim yapan trafik ekipleri, bir saat içinde 20'den fazla kural ihlali tespit ederek cezai işlem uyguladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Bergama Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, "drone" ile trafik denetimi yapıyor.

"Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında sıklıkla kazaların meydana geldiği İzmir-Çanakkale kara yolunda drone ile trafik denetiminde şerit ihlali, araçta sigara içme, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışıkta geçme gibi trafik kurallarına uymayan sürücüler drone ile tespit edildi.

Kuralları ihlal eden sürücüler, arama noktalarında polis ekiplerince durduruldu.

Bir saatte 20'den fazla sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik cezalarının çoğu, emniyet kemeri takmamak ve araç kullanırken telefonla konuşmaktan dolayı kesildi.

"Emniyet kemeri takmadığım için ceza yedim"

Sürücülerden Suat Alageyik, yaptığı açıklamada, "Emniyet kemeri takmadığım için ceza yedim. Trafik kurallarını ihlal ediyoruz. Memur arkadaşlar da işini yapıyor." dedi.

Bergama Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin drone ile trafik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
'Yıllara meydan okuyor'
Mutluluk sebebim Cenk
Sırada beyazperde var 
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Tunceli´de araçların önüne yatan sokak köpeğini bir genç kız ikna ederek yoldan uzaklaştırdı. İsmi ö

Yolda yatan köpeği araç çarpmadan kaldırmak için ikna etmeye çalışan genç kız kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Evinin yakınında bulduğu 2 aylık boz ayı yavrusuna sahip çıktı