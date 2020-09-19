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19 Eylül 2020 Cumartesi 12:02 | Son Güncelleme:

Down sendromlu koronavirüs hastasına doğum günü sürprizi

Down sendromlu koronavirüs hastasına doğum günü sürprizi
AA

Bartın'da koronavirüs tedavisi gören 32 yaşındaki down sendromlu Saime Yılmaz'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Bartın'da koronavirüs tedavisi gören 32 yaşındaki down sendromlu Saime Yılmaz'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

AA'da yer alan habere göre, koronavirüs testi pozitif çıkan ve geçen hafta Bartın Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 32 yaşındaki down sendromlu Saime Yılmaz'ı, Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Beyhan Güner ile pandemi servisinde görevli sağlık çalışanları, aldıkları pastayla ziyaret etti.

Doğum günü pastasının mumunu üfleyen Yılmaz, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

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