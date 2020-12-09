Döve döve gözünü kör etti... Koca şiddetine iyi hal indirimi

Samsun’da geçtiğimiz yıl 10 yıllık evli Elif-Mehmet Kesler arasında tartışma çıktı. Kavga büyüdü, koca şiddetine dönüştü. Mehmet Kesler eşini öldüresiye dövüp hastaneye götürdü. 3 çocuk annesi Kesler, durumunun ağırlaşması üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Mehmet Kesler tutuklandı. Aldığı darbeler sonucunda görme yetisini kaybeden Elif Kesler’in sol gözü ameliyatla alındı, yerine protez göz takıldı. Mehmet Kesler hakkında ‘eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan Bafra 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Kesler, davanın karar duruşmasında, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme, cezayı, tutuklu sanığın pişmanlığını göz önüne alarak, ‘iyi hal’ indirimi ile 9 yıl 4 aya indirdi.

BÜTÜN DÜNYAM KARARDI



Protez gözle hayata tutunmaya çalışan Elif Kesler, mahkemenin kararına tepki gösterdi: “Bu neyin iyi hali? Ben gözümü kaybettim, dünyam karardı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bana dünyaları verseniz gözüm geri gelmeyecek. Canıma kast etmiş biri her duruşmada ‘pişmanım’ dediği için indirim aldı. Çocuklarım için ayakta durmaya çalışıyorum.”

‘LÜTFEN BİZİ BOŞAYIN’



Boşanma davasının henüz karara bağlanmadığını söyleyen Kesler şöyle konuştu: “1 yıl olacak, bizi neden hala boşamadılar, anlayamıyorum. Benim ölmemi mi istiyorlar? Duruşmalarda hakim, ‘Görüyor musunuz?’ diye soruyor. Bu sorular, beni derinden yaralıyor. Bütün raporlar ellerinde ama sonuç yok. Ben yaşamak istiyorum artık nefes almak istiyorum.”