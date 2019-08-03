Dondurma sırasında hayat kurtardı

Foça ilçesinde bulunan ve uzun yıllardır dondurma ustalığı yapan Altıntaş, gece saatlerinde satış yaparken yanındaki çalışanın tavsiyesi üzerine sandalyeye oturarak dinlenmeye geçti.

Telefonuyla ilgilenen Altıntaş, bir anda sandalyeden yere yığıldı. Altıntaş'ın düştüğünü görenler müdahale etmeye çalışırken dondurma sırasında bekleyen Foça 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Özlem Ensari, yardıma koştu.

İlk olarak Altıntaş'ın nabzını kontrol eden Ensari, dolaşım olmadığını görünce müdahaleye başladı. 112'nin aranmasını isteyen Ensari, bir yandan kalp masajına başladı. Bir çalışandan da suni solunum yapmasını isteyen Ensari, yaklaşık 7 dakikalık çalışma sonucu Altıntaş'ı hayata döndürdü.

112 Acil Servis ekiplerinin gelmesiyle Altıntaş, hastaneye kaldırıldı.

"BENİM BİR PARÇAM OLDU"

Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay sırasında yere düştüğünü hiç hatırlamadığını, bir anda Ensari'nin sesini duyduğunu belirtti.

"Özlem hanımın 'nefes aldı, çevir' dediğini hatırlıyorum. Sonra gözümü hastanede açtım." diyen Altıntaş, Ensari'nin o sırada dükkanın önünde olmasının kendi şansı olduğunu ifade etti.

Altıntaş, "Çağrılan biri değil, müşterimdi. O benim bir parçam, bir evladım oldu. İki tane evladım vardı, şimdi 3 tane oldu. Ben bugün ayaktaysam büyük çoğunluğu onun sayesinde. O olmasaydı ben dönemezdim." diye konuştu.

Gittiği hastanede kendisine "solunum arresti" tanısı konduğunu kaydeden Altıntaş, tedavisinin ardından taburcu edildiğini, ancak artık çalışırken daha dikkatli olduğunu söyledi.

"BENİM YERİMDE OLAN HERKES AYNI ŞEYİ YAPARDI"

Ensari ise herkesin ilk yardım bilmesi gerektiğini, bu konuda Sağlık Bakanlığının kurslar verdiğini belirtti.

Kalp masajıyla solunumun tekrar başladığını, Altıntaş'ın tekrar hayata döndüğünü belirten Ensari, şunları kaydetti:

"Ambulans gelene kadar ben dolaşımı sağladım. Ambulans geldi. Onların da yerinde ve zamanında müdahaleleriyle Nazmi amca tekrar sağlığına kavuştu. İlk defa yapmıyorum tabi. Benim görevimde olan herkes yapar bunu. Ama bir kişiyi hayata döndürmek çok büyük mutluluk. İyi ki bu görevi yapıyorum. İnşallah herkes ilk yardımı bilir. Çünkü bugün Nazmi amcanın başına gelen, yarın başka bir sevdiğimin başına gelebilir."

Ensari, bu tip olaylarda zamanında müdahalenin yanı sıra ambulansa doğru adres verilmesi ve acil sağlık ekibini yolda karşılamanın büyük önem taşıdığının da altını çizdi.

HAYATİ MÜDAHALE GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Altıntaş'ın oturduğu sandalyeden yere yığılması, çalışanların müdahale çabaları ve Özlem Ensari'nin gelerek yaptığı müdahale de iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı