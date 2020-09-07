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  3. 'Donduran' rekor denemesi: Buz dolu fanusta 2 saat 30 dakika kaldı
07 Eylül 2020 Pazartesi 11:47 | Son Güncelleme:

'Donduran' rekor denemesi: Buz dolu fanusta 2 saat 30 dakika kaldı

'Donduran' rekor denemesi: Buz dolu fanusta 2 saat 30 dakika kaldı
DHA

Avustralya'nın buz adamı olarka bilinen sporcu Koeberl, buz dolu fanusta rekor denemesi gerçekleştirdi. 200 kilogramdan fazla buz küpüyle doldurulan özel kutuya giren Koeberl, 2 saat 30 dakika 57 saniye fanusta kalarak rekor kırdı.

Avustralyalı sporcu Josef Koeberl, insanın içini üşüten bir rekora imza attı. Kovid-19 salgınına adeta meydan okuyan Koeberl, buz dolu fanusta 2 saat 30 dakika 57 saniye kalarak dünya rekoru kırdı.

Koeberl, Avusturya'nın Melk kentinde gerçekleştirdiği performansıyla kendisine ait 2 saat 8 dakika 47 saniyelik 'En uzun süre tam vücut buz teması' rekorunu yarım saat ile taçlandırdı.

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