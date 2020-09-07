07 Eylül 2020 Pazartesi 11:47 | Son Güncelleme:DHA
'Donduran' rekor denemesi: Buz dolu fanusta 2 saat 30 dakika kaldı
Avustralya'nın buz adamı olarka bilinen sporcu Koeberl, buz dolu fanusta rekor denemesi gerçekleştirdi. 200 kilogramdan fazla buz küpüyle doldurulan özel kutuya giren Koeberl, 2 saat 30 dakika 57 saniye fanusta kalarak rekor kırdı.
Avustralyalı sporcu Josef Koeberl, insanın içini üşüten bir rekora imza attı. Kovid-19 salgınına adeta meydan okuyan Koeberl, buz dolu fanusta 2 saat 30 dakika 57 saniye kalarak dünya rekoru kırdı.
Koeberl, Avusturya'nın Melk kentinde gerçekleştirdiği performansıyla kendisine ait 2 saat 8 dakika 47 saniyelik 'En uzun süre tam vücut buz teması' rekorunu yarım saat ile taçlandırdı.