'Donduran' rekor denemesi: Buz dolu fanusta 2 saat 30 dakika kaldı

Avustralyalı sporcu Josef Koeberl, insanın içini üşüten bir rekora imza attı. Kovid-19 salgınına adeta meydan okuyan Koeberl, buz dolu fanusta 2 saat 30 dakika 57 saniye kalarak dünya rekoru kırdı.

Koeberl, Avusturya'nın Melk kentinde gerçekleştirdiği performansıyla kendisine ait 2 saat 8 dakika 47 saniyelik 'En uzun süre tam vücut buz teması' rekorunu yarım saat ile taçlandırdı.