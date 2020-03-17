Dolandırıldığı döviz bürosunda ortaya çıktı... Sahte dolarla 64 bin TL'lik vurgun!
Adana'da Ahmet A. adlı vatandaş, 7 büyükbaş hayvanını Vedat Torun'a 10 bin dolar karşılığında sattı. Parayı bozdurmak için döviz bürosuna giden adam, banknotların sahte olduğunu öğrendi.
Durumu öğrenen mağdurun kardeşi, Torun’u yakalayıp dövdükten sonra çağırdığı polis ekiplerine teslim etti.
Vedat Torun’un üzerinden tanınmamak için kullandığı peruk çıktı.
PERUKLU KAMUFLAJ TAKTİĞİ
Zanlının ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 2 kaydının bulunduğunu belirlendi. Ayrıca Torun’un tanınmamak için peruk taktığını saptadı. Polis, peruk ve sahte banknotlara el koydu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen kalpazan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DHA