Dolandırıldığı döviz bürosunda ortaya çıktı... Sahte dolarla 64 bin TL'lik vurgun!

Durumu öğrenen mağdurun kardeşi, Torun’u yakalayıp dövdükten sonra çağırdığı polis ekiplerine teslim etti.

Vedat Torun’un üzerinden tanınmamak için kullandığı peruk çıktı.

PERUKLU KAMUFLAJ TAKTİĞİ



Zanlının ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 2 kaydının bulunduğunu belirlendi. Ayrıca Torun’un tanınmamak için peruk taktığını saptadı. Polis, peruk ve sahte banknotlara el koydu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen kalpazan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA