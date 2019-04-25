Dolandırıcılar Mehmetçik'i hedef aldı

Eskişehir Muttalip mahallesinde ikamet eden İhsan Savuran, vatani görevini yapmak için askere gideceği sırada tüm birikimi olan 3 büyükbaş hayvanını anne ve babasına emanet etti. İddiaya göre İhsan Savuran’ın yokluğunu fırsat bilen M.A. ve M.S.A. isimli baba oğul, askerin ailesi ile temasa geçti. Hayvanları satın almak istediklerini söyleyerek yaşlı anne ve babayı ikna eden dolandırıcılar, parayı vadeli ödemeyi teklif etti. Komşu olduklarını söyleyerek güven veren baba oğul, hayvanları yaşlı çiftten aldı. Yapılan anlaşmaya rağmen geçen 2 senede M.A. ve M.S.A. hiçbir ödeme yapmadı. Bunun üzerine terör bölgesinde psikolojik olarak zor zamanlardan geçen Savuran, döndüğünde de bütün birikiminin yok olduğunu öğrendiğinde psikolojik olarak yerle bir oldu. Hukuki mücadelesine devam eden Savuran, “Çok şekilde mağdur ettiler, psikolojimi bozdular. Annem ve babamla bu olay yüzünden sürekli tartışıyoruz” dedi.

“Bizi tehdit ettiler”

Terör bölgesinde görev yaptığı için ailesiyle hiçbir iletişim kuramadığını belirten 27 yaşındaki Savuran, dolandırıldıklarını askerden döndüğünde öğrendiğini ifade etti. Şahısların kendilerini defalarca oyaladığını daha sonra tehdit ettiğini söyleyen İhsan Savuran, “Şırnak Cudi Üs Bölgesi’nde askerliğimi yaparken bu şahıslar bizden 2 dana, 1 inek kurbanlık alıyorlar fakat 20 bin liraya ödeyemiyorlar. Ben Şırnak’ta Cudi Üs Bölgesi’ndeydim. Terör bölgesi olduğu için, hiçbir şekilde ailemle irtibat kuramadığım için bilmiyordum. Geldikten sonra öğrendim. Geçen sene nisan ayında askerden geliyorum; bu şahısların bizi dolandırdığını, hayvanlarımızı aldığını öğreniyorum. Daha sonra kapılarına gittiğimizde, oğlu başka bir şahsı alacak-verecek davasından öldürüyor. Babası; bugün vereceğim, yarın vereceğim, 1 haftaya getiriyorum, 10 güne getireceğim şeklinde sürekli bizi oyalıyor. Ondan sonra hiçbir şekilde paramızı vermediler, bizi tehdit ettiler. Paylaşmayın, haber yapmayın, yansımasın diye. Savcılığa verirseniz, mahkemeye verirseniz sizin için iyi olmaz dediler; bizi tehdit ettiler. Çok mağduruz ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Benim bütün birikimim onlardı”

Şahısların, mahallenin diğer sakinlerini de dolandırdığını iddia eden Savuran, yaşadığı mağduriyetin derinliğinden dert yandı. 30 yıllık evli anne ve babasının yaşanan olay yüzünden boşanma noktasına geldiğini ve kendi psikolojisinin bozulduğunu dile getiren Savuran, “Askerdeyken, benim askerde olduğumu fırsat bilerek ve özellikle Şırnak terör bölgesinde olduğum için bunu fırsat bilerek babamdan alıyorlar hayvanları. Bu şekilde dolandırıyorlar. Köyde daha birçok insanı da dolandırıyorlar. Kiminden 5 koyun, kiminden 2 düve, kiminden 1 dana, kiminden 3 keçi, kiminden 2 kuzu, kiminden 10 oğlak şeklinde alıyorlar. Fakat oğlu cinayet işleyip hapse girdiği için herkes, ‘bizden bulmasın, Allahtan bulsun cezasını’ diyerek Allah’a havale ediyor. İnsanların başvurmamasının sebebi, yazılı bir belgenin olmaması. Bizim burası köy. Köylerde söz senetti diye geçer. Fakat ellerinde yazılı bir belge olmadığı için, adamın oğlu da cinayetten içeri girdiği için; ‘Allah’tan bulsun’, ‘giden 2 düve olsun 2 dana olsun’ diyerek Allah’a havale ettiler. Adaleti ilahtan beklediler. Benim elimde yazılı bir belge yoktu. Cezaevindeki oğluyla mektuplaştığım için, kendi el yazısı ve imzası olduğu için bu resmi bir belge oldu. Bu şekilde dava açabiliyorum. Ben acıdım, komşumdu. ‘Bugün ödeyeceğim’, ‘1 haftaya ödeyeceğim’, ’10 güne ödeyeceğim, getireceğim’ dedi . Yemin etti, kızını devreye soktu. Ayda bin lira bin lira ödeyeyim dedi. Ama her türlü yalan olduğu ortaya çıktı. Şimdiye kadar tek bir kuruş ödeme yapmadılar. Benim bütün birikimim onlardı. KPSS’ye girerken çok mağdur oldum, psikolojimi bozdular. Annem ve babamla bu olay yüzünden sürekli tartışıyoruz. Annem babamı suçluyor; ‘sen verdin, sen yaptın senin yüzünden oldu’ diye. Neredeyse 30 yıllık karı koca boşanma aşamasına geldi artık” ifadelerini kullandı.

İHA