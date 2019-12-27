Doğumda ikizleriyle can verdi

Kayseri’de 3 yıl önce evlenen Leyla (29) ve Onur Ercan (31) çifti, bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başvurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden çiftin tüp bebek tedavisi başarıyla sonuçlandı. Biri erkek diğeri kız ikizlere hamile kalan Leyla Ercan, 10 gün önce rahatsızlanınca Kayseri’deki hastaneye başvurdu. 8.5 aylık hamile olan genç kadın, tedavi altına alındı. Gece saatlerinde doğuma alınan Leyla Ercan, bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZ

Onur Ercan, eşinin ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapılmadığını belirterek, “Gebelik zehirlenmesinden şüpheleniliyormuş, ondan dolayı yatış altında tutulmuş. Biz ‘tansiyon’ diye biliyorduk” dedi.

(DHA)