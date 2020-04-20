Doğum günü mesajları nelerdir? Arkadaşa, eşe uzun, resimli, güzel doğum günü mesajları!

Doğum günü mesajları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Koronavirüs pandemisi yüzünden sevdiklerinin doğum günün kutlayamayan kişiler onları mutlu etmek için Doğum günü mesajları nelerdir? sorusunu yanıtını arıyor. Duygularını en güzel şekilde ifade etmek isteyenler arkadaşa, eşe uzun, resimli, güzel doğum günü mesajları için detaylı bilgi haberimizde.

ARKADAŞA DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Yeni yaşının sana sağlık, mutluluk ve huzur vermesi dileğiyle. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım.

Kalbin hangi güzel şey için çarpıyorsa her doğan güneş sana onu getirsin. Doğum günün kutlu olsun dostum!

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Nice seneler.

Kilometrelerce uzaklıklara gizlenmiş olsa da dostluğumuz aynı gökyüzünü paylaştığımız sürece dostuz. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım.

Koca bir çölde kum tanesi olmak ya da okyanusta su damlası, ama en güzeli milyonlarca insan arasında senin arkadaşın olmak. Nice mutu yaşlara arkadaşım…

Sen bana bu hayatta arkadaş değil de kardeş oldun. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun

Bana dost olmanın ne demek olduğunu öğreten güzel insan… Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun

Hayatın zorluklarına beraber göğüs gerdik ancak en mutlu olduğumuz günlerde de yine beraberdik. Doğum günün kutlu, dostluğumuz hep daim olsun biricik arkadaşım.

SEVGİLİYE DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Her şeyden çok sevdiğim biricik sevgilim… İyi ki doğdun, nice mutlu senelere

İyi ki doğdun ve benim oldun. Sen hayatıma değer katan biricik sevdiğimsin. Nice mutlu, birlikte senelere

Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Nice birlikte güzel yıllarımız olsun.

Seni tanıdığım günden beri hep iyi ki dedim… İyi ki doğdun ve iyi ki benimlesin. Doğum Günün kutlu olsun sevdiğim

ANNEYE DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Beni büyüten, besleyen ve bu yaşa getiren biricik canım annem. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki benim annemsin

Hayattaki en değerli varlığım… Melek Annem doğum günün kutlu olsun

Sen hep yanımızda ol ve elimizi hiç bırakma. İyi ki doğdun canım annem, iyi ki varsın

BABAYA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

Sen güçlü bir çınar gibisin. Ne zaman sana yaslansam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç verirsin. Doğum günün kutlu olsun babacığım.

Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni her gün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Doğum günün kutlu olsun babacığım.