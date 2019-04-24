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  3. Doğu'da hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak

Doğu'da hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak

Doğu'da hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak.

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 Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerinde buzlanma ve don olayı, gündüz sıcaklıklarda 2 ila 4 derece artacak.

 Rüzgâr kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan’ın Çıldır ilçesinde 5, Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde 3, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 6 ve Ağrı merkezde 3 derece olarak ölçüldü.

(İHA)

 

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