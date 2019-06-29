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Doğu'da 5 ilde sağanak bekleniyor

Doğu'da 5 ilde sağanak bekleniyor

Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Açıklamada, yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 12, Ağrı'da 13, Erzurum'da 14, Erzincan'da 16 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır'da 36, Erzincan'da 32, Ağrı'da 28, Kars'ta 25, Erzurum'da 24 ve Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor. 

Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olması beklendiğinden ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.  

AA

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