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Doğu Ekspresi'ne nazar değdi

Doğu Ekspresi'ne nazar değdi

Kars’tan Ankara’ya ulaşan Turistik Doğu Ekspresi, 24 saat süren yolculuğun ardından dün sabah temizlik ve bakım için Marşandiz Bakım İstasyonu’na hareket etti.

Lokomotif ve arkasındaki jeneratör vagon, istasyona 500 metre kala raydan çıktı. Kazanın makasın tam açılmaması nedeniyle yaşandığı öne sürüldü. Neyse ki kazada ölen ve yaralanan olmadı. Marşandiz İstasyonu’nda 13 Aralık 2018’de yüksek hızlı tren ile kılavuz trenin makas değişimi yapılmaması nedeniyle çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 84 kişi de yaralanmıştı.

(DHA)


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