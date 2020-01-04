Doğu Ekspresi'ne nazar değdi

Lokomotif ve arkasındaki jeneratör vagon, istasyona 500 metre kala raydan çıktı. Kazanın makasın tam açılmaması nedeniyle yaşandığı öne sürüldü. Neyse ki kazada ölen ve yaralanan olmadı. Marşandiz İstasyonu’nda 13 Aralık 2018’de yüksek hızlı tren ile kılavuz trenin makas değişimi yapılmaması nedeniyle çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 84 kişi de yaralanmıştı.

(DHA)