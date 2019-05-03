Doğu Anadolu'da 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan orta, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ile Erzurum'da 2, Ağrı'da 4, Ardahan'da 5, Erzincan'da 7 ve Iğdır'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 19, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 16, Erzurum'da ise 14 derece olacak.

Bölgede rüzgarın akşam saatlerine kadar zaman zaman 40 ila 60 kilometre hızla esmesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

(AA)