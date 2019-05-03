Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9733
  • 6,6715
  • 244.145
  • 93.713
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Doğu Anadolu'da 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu'da 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu'da 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan orta, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ile Erzurum'da 2, Ağrı'da 4, Ardahan'da 5, Erzincan'da 7 ve Iğdır'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 19, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 16, Erzurum'da ise 14 derece olacak. 

Bölgede rüzgarın akşam saatlerine kadar zaman zaman 40 ila 60 kilometre hızla esmesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Annelik iddiasını DNA çözecek
Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya yalvardım!
Serenay Sarıkaya'dan yeni açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı açığa çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Diriliş Ertuğrul 147. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un yeni bölümünde neler olaca

Diriliş Ertuğrul 147. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Brüksel'de 150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı

Tayland'ın yeni kraliçesi Orgeneral Ayudhya oldu