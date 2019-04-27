Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Doğmamış bebeğinin ölümüne yol açan baba tutuklandı

Doğmamış bebeğinin ölümüne yol açan baba tutuklandı

Doğmamış bebeğinin ölümüne yol açan baba tutuklandı

Adana'da birlikte yaşadığı 8 aylık hamile kadını darp ederek karnındaki bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde H.A'nın (20) karnındaki 8 aylık bebeğinin yaşamını yitirmesiyle ilgili dün gözaltına alınan A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Tedavisi süren H.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

A.Ç, birlikte yaşadığı H.A'yı (20) Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirmiş, 8 aylık hamile olduğu belirlenen kadının bebeği doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Kadının baş kısmındaki darp izleri nedeniyle doktorların durumu polise bildirmesiyle A.Ç. gözaltına alınmıştı.

(AA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Çağla Şıkel isyan etti! Eleştirilere sert yanıt
Deniz Seki'nin son hali şok etti!
Beşiktaş'taki zincirleme kazadan Sibel Can şikayetçi olmadı
Kıvılcım Ural: Kızım bana uğurlu geldi
Mustafa Üstündağ'dan eleştirilere yanıt!
Parayı kazanmak çok zor, harcamak ise çok kolay. İhtiyaç listenizi oluşturun, ihtiyaçlarınız dışına

Ev Ekonomisine Dair Püf Noktalar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günde 5 kez dalıp 22 bin turisti denizin altına indirecek

80'ler ve 90'larda yaşamak