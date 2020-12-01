01 Aralık 2020 Salı 02:29 | Son Güncelleme:
Dizi çalışanını öldürüp yaktılar! Unuttukları su şişesi ele verdi
İHA
Bursa Kestel'de dizilerde set asistanlığı yapan Serkan Topal (25), alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı M.D. (25) tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü.
Katil zanlısı, kuzeni Z.N. (18) ile birlikte streç filme sardıkları cesedi bir gün evde sakladı. Caniler, ormana gömmeye çalıştıkları cesedi daha sonra otomobil lastiğiyle yakarak yok etmek istedi. Alevleri gören mahalleli ihbarda bulundu. Jandarma ve itfaiye ekipleri genç adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde unutulan ve az sayıdaki markette satılan su şişesini en son kimlerin aldığı saptandı.
ADIM ADIM İZ SÜRDÜLER
Kazma-kürek ve çıkma lastik aldıkları da belirlenen kuzenlerle kendilerine yardım eden ev arkadaşları H.S. (34) gözaltına alındı. Şüphelilere ait lacivert minibüste suç aleti bıçak da ele geçirildi.