Dizi çalışanını öldürüp yaktılar! Unuttukları su şişesi ele verdi

Katil zanlısı, kuzeni Z.N. (18) ile birlikte streç filme sardıkları cesedi bir gün evde sakladı. Caniler, ormana gömmeye çalıştıkları cesedi daha sonra otomobil lastiğiyle yakarak yok etmek istedi. Alevleri gören mahalleli ihbarda bulundu. Jandarma ve itfaiye ekipleri genç adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde unutulan ve az sayıdaki markette satılan su şişesini en son kimlerin aldığı saptandı.

ADIM ADIM İZ SÜRDÜLER



Kazma-kürek ve çıkma lastik aldıkları da belirlenen kuzenlerle kendilerine yardım eden ev arkadaşları H.S. (34) gözaltına alındı. Şüphelilere ait lacivert minibüste suç aleti bıçak da ele geçirildi.