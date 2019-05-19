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  3. Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

DİYARBAKIR'da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmaların ardından Çınar ilçesinde dün silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlar yapan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 Kalaşnikof şarjörü, 186 Kalaşnikof mermisi, 6 ruhsatsız av tüfeği, 179 tabanca mermisi, silah üstü dürbünü ve 2 pala ele geçirildi. 


Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi. 

DHA

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