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  3. Diyarbakır'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinden Diyarbakır- Elazığ karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 NG 9260 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama yapan ve aynı yönde ilerleyen 23 HZ 148 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kontrolden çıkan kamyonet, refüje çarparak yola devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı sürücüleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

(DHA)

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