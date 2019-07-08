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  3. Diyarbakır'da nesli tükenmekte olan Fırat kaplumbağası bulundu

Diyarbakır'da nesli tükenmekte olan Fırat kaplumbağası bulundu

Diyarbakır'da nesli tükenmekte olan Fırat kaplumbağası bulundu

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde vatandaşlar, su kanalının içerisinde nesli tükenme olan Fırat kaplumbağası buldu.

Türkiye’de sadece Fırat ve Dicle nehirleri ile İran, Suriye ve Irak’taki kollarında bulunan yumuşak kabuklu Fırat kaplumbağası, Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Dikentepe köyünde su kanalının içinde görüldü. Kaplumbağanın şimdiye kadar gördükleri kaplumbağalara benzemediğini belirten vatandaşlar, hayvanla ilgili yaptıkları araştırmada Fırat kaplumbağası olduğunu anladıklarını ve hayvanı Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim edeceklerini söyledi.
 
Fırat kaplumbağasını bulan vatandaşlardan Hasan Yıldız, 20 yıldır yaz aylarında mısır ve pamuk tarlalarını suladıklarını kaydetti. Yıldız, “Bu süreçte birçok değişik hayvana rastladık ama daha önce böylesi bir hayvana rastlamamıştık. Genel olarak kaplumbağaları biliriz fakat böylesi bir kaplumbağayı belgesellerde bile görmedik. Söz konusu kaplumbağa cinsinin dünyada nadir bulunduğunu ve kendi cinsindeki türlerinin giderek tükenmekte olduğunu öğrendik. Bu sebepten dolayı endişe duyuyor ve gerekli yetkili birimlerin soyu tükenmekte olan kaplumbağayı koruma altına almasını istiyoruz” dedi.
 
Büyüklerinin boyu 1 metreyi ve 15 kilogramı bulan ve hayatlarının büyük bir bölümünü çamura gömülü olarak geçirmesi ile bilinen Fırat kaplumbağası, geçtiğimiz ay Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde de görülmüştü.

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