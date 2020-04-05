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  3. Diyarbakır'da kerpiç ev çöktü: İki çocuk yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da kerpiç ev çöktü: İki çocuk yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da kerpiç ev çöktü: İki çocuk yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır'da çöken kerpiç evden çıkarılan 9 çocuktan iki kardeş öldü. Kerpiç evin aşırı yağışlardan çökmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çöken kerpiç evde göçük altında kalan 9 çocuktan iki kız kardeş hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaprakbaşı Mahallesinde, 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin kısmen çökmesi sonucu 9 çocuk göçük altında kaldı. 

Olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri çocukları göçük altından çıkardı. Kentteki hastanelere sevk edilen çocuklardan ağır yaralı olan Güneş (14) ve Dindar (13) Demiroğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kerpiç evin aşırı yağışlardan çökmüş olabileceği değerlendirilirken, yaralı çocukların hastanedeki tedavisi sürüyor.

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