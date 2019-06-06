  • $5,7748
  • 6,5271
  • 248.121
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
06 Haziran 2019 Perşembe 13:39 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:43

Diyarbakır'da hatalı sollama yüzünden 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Diyarbakır'da hatalı sollama yüzünden 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Diyarbakır’da bayram ziyaretine giden aile hatalı sollama yapan servis ile çarpıştı, 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır eski Hani yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayram ziyaretine giden 21 KL 717 plakalı otomobil içerisindeki 8 kişilik aile, hatalı sollama yapan 21 BH 535 plakalı servis ile çarpıştı. Çarpışma sonucu iki araç refüje uçarak durabildi. Otomobilde bulunan 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, can pazarının yaşandığı olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. 

(İHA) 

Bebeğin Takım Seçimi Rekor Kırdı

Paris´teki 200 bin Euro´luk kuyumcu soygunu kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.