Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 279.197
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Diyarbakır'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da minibüsün saman yüklü kamyona çarpması sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Aydın Gelmez yönetimindeki 21 KE 375 plakalı minibüs, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 20. kilometresinde plakası öğrenilemeyen saman yüklü kamyona arkadan çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle takla atan minibüste sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada, sürücü Gelmez, Esma, Şevin Erdem, Nurşin ve Songül Gelmez ile isimleri öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

Jandarma ekipleri kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralıların Hani ilçesinden düğünden döndükleri öğrenildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti
Tolga Sarıtaş'ın yeni dizisi belli oldu
Norm Ender başlattı, ünlü isimler meydan okudu
Sinan Akçıl, Ferhat Göçer'e ateş püskürdü!
Sezen Aksu'nun acı günü! Babası hayatını kaybetti
<p>Kazım Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, katil zanlısı Fedai Baran’ın hiçbir zaman çocuğuna

Emine Bulut´un Kardeşinden Sarsıcı Sözler: Babamı Da Öldürecekti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sarımsak antibiyotikten daha etkili

2019'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren en yeni yerler