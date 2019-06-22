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  3. Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada yaralanan avukat hayatını kaybetti

Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada yaralanan avukat hayatını kaybetti

Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada yaralanan avukat hayatını kaybetti

Diyarbakır'da kavga sırasında silahla yaralanan avukat yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan avukat hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, bir kafede avukat Armanç Arkaş (28) ile A.D. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada A.D'nin tabancayla ateş ettiği Arkaş, başından ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arkaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan A.D, daha sonra polise teslim oldu.

(AA)

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