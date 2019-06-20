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  3. Diyarbakır'da bulunan dev çekirge görenleri şaşkına çevirdi

Diyarbakır'da bulunan dev çekirge görenleri şaşkına çevirdi

Diyarbakır'da bulunan dev çekirge görenleri şaşkına çevirdi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde çiftçiler, yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda dev çekirge buldu. Etçil olduğu belirlenen çekirgenin tarıma zararlı böceklerle beslendiği belirlendi.

Çınar’a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıkonak köyünde çiftçiler, tarla biçerken yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda dev çekirge ile karşılaştı. Çekirgeyi yakalayan çiftçilerden Mahsun Atlı, bölgede ilk defa böyle bir çekirge gördüklerini söyledi.

Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösteren dev çekirgenin erginlerinin boyunun 15 ila 20 santimetreye ulaşabildiğini söyledi.

Prof. Dr. Satar, “Geceleri aktif olarak avlanan etçil türlerdir. Tarıma zararlı böceklerle beslendiklerinden faydalı türlerdir. Avlarını yakalamak için ön bacaklarını kullanırlar. Bacaklarının üzerinde kuvvetli diken yapısında çıkıntılar vardır. Kurbanlarını boynundan veya arka bacaklarından yemeye başlarlar, aynı cinse ait bazı türler Afrika’da insanlar tarafından sevilerek yenen böcekler arasındadır. Bu dev çekirgeleri merak edenler, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Müzesi’ne gelerek görebilirler” dedi. 

(İHA)

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