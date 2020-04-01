Diyarbakır'da aranan 110 yaşındaki kadın Mardin'de bulundu

Keji Aztağaç, 25 Mart Çarşamba günü hasta bir yakınını ziyaret edeceğini söyleyip, evden çıktı. Aztağaç'ın geri dönmemesi üzerine yakınları, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi ve Diyarbakır Polisi, yaşlı kadını bulmak için arama çalışması başlattı.

Bu sabah Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde uygulama yapan polis ekipleri, yaşlı kadını fark etti. Kayıp olabileceğini değerlendirerek, kimliğini kontrol etti.

Yaşlı kadının Diyarbakır Polisi tarafından kayıp olarak aranan Keji Aztağaç olduğu ortaya çıktı.

(DHA)