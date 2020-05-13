Diyanet'ten Zekat açıklaması: Zekat 2020 nasıl hesaplanır, ne kadar? Zekat kimlere verilir?

Zekat hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırmalarını hızlandırdı. Temel ihtiyaçları dışında nisap nisab miktarı mala sahip olan kişiler için Yüce Allah, Ramazan ayında zekat vermeyi farz kılmıştır. Peki, Zekat 2020 nasıl hesaplanır, ne kadar? Zekat kimlere verilir? Kuran-ı Kerim'de ve Hadislerde bu konuya yer verilen konu hakkında açıklamayı Diyanet yaptı. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ZEKAT NASIL HESAPLANIR?

Zekat hesaplama işlemini kendisi yapmak isteyen vatandaşlar için zekat oranları şu şekilde;

-Altın, gümüş, para, ticaret malları ile koyun ve keçiden 1/40 oranında,

-İnek, manda ve benzeri büyükbaş hayvanlardan 1/30 oranında,

-Tarım ürünlerinden 1/10 oranında (aşar) zekat verilir. Eğer bir kimse bu ürünleri yetiştirirken para harcayarak sulama yapıyorsa 1/20 oranında zekat verir.

-Devenin zekatı olarak 5 deveye 1 koyundur.

-Kira geliri getiren ev, dükkân, fabrika, motorlu araçlar, makine gibi malların net gelirlerinden 1/10 veya brüt gelirden 1/20 oranında zekat vermek gerekir.

Zekat hesaplamada mevcut borçları düşüldükten sonra kalan mal üzerinden zekat oranı hesaplanabilir.

Borçların düşülmesi ve zekat konusundaki sorular için ise “fetva.diyanet.gov.tr” adresinden, ALO190 destek hattından veya e-devlet sistemindeki "Dini Soru Sor" servisinden destek alınabiliyor.

ZEKAT NEDİR?

Zekat, İslam'ın beş şartından biridir. Terim olarak şeriatta "asli ihtiyaçlar" dışında nisab miktarı mala sahip olan ve bu sebeple zengin sayılan Müslüman'ın, bu zenginliği üzerinden 1 tam yıl geçtiğinde dini yükümlülük gereği zekat olarak vermesi gereken miktarın adına deniyor.

Kelime olarak; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak anlamlarına geliyor. Veren kimseyi cimrilikten, kirlerinden ve günahlardan temizlediği ve malında berekete vesile olduğu inancıyla kelime manası ile dini manası arasında böylelikle bir bağ kurulur.

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Kur’an-ı Kerim’de zekâtın kimlere verileceği belirtilmiş ve hicretin 9. yıllında inen Tevbe suresinde bunlar şöyle sıralanmıştır: “Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekat işinde çalışanlara, kalpleri İslâm’a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yollunda olanlara ve yolda kalmışlara aittir. Allah bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir” (Tevbe, 9/60.)

Zekat verilemeyecek kişiler ise; anne, baba, eş ve çocuklar; Müslüman olmayanlar; zenginler; Hz. Peygamber’in yakınları; küçükler ve akıl hastaları.

Zekat, ibadet içerikli bir yükümlülük olduğu için gayri müslimlere, inançsız kişilere ve dinden dönenlere verilemez. Yedi yaşından küçüklere ve akıl hastalarına doğrudan zekât vermek ise caiz değildir. Zekat bunların velilerine teslim edilir.