Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan son dakika Cuma namazı açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu, Kovid-19 salgını sürecinde kış mevsiminin olumsuz hava şartlarında kılınacak Cuma namazına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada; kış mevsiminin olumsuz hava şartlarında ve koronavirüs salgınının yoğun yaşandığı şu günlerde, Cuma namazı için yer bulamayan vatandaşların hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye sokmamaları gerektiği vurgulandı. Bunun yerine evde öğle namazı kılmalarının yerinde olacağı belirtildi.