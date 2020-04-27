Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kimdir? Prof. Dr. Ali Erbaş nereli, kaç yaşında?

Ali Erbaş kimdir? sorusu arama motorunda yoğun olarak aratılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 12 kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, iyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir. Peki, Prof. Dr. Ali Erbaş nereli, kaç yaşında? İşte biyografisi...



PROF. DR. ALİ ERBAŞ KİMDİR, NERELİ?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 1961 yılında Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Yeşilyurt Köyü İlkokulunda okuyan Ali Erbaş 1980’de Sakarya İmam-Hatip Lisesi’nden, 1984’de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında “Kur’an’daki Tekrarlar ve Sırları” adlı tezle (1987), doktorasını aynı üniversitede Dinler Tarihi Anabilim Dalında “İlahi Dinlerde Melek İnancı” teziyle (1993) tamamlayan Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde yardımcı doçent (1993-98), doçent (1998-2004), profesör (2004-) olarak çalıştı. Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm başkanlığı (1993-97, 2004-), dekan yardımcılığı (1997-2003) görevlerinde bulundu.

1982-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olarak vazife yaptı.

1988-1990 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde Master ve Doktora öğrencileri için açılan ihtisas kursuna devam etti.

1993 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1994 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Paris’te Centre George Pompidou ve Sorbonne Üniversitesi kütüphanelerinde Dinler Tarihi ve Din Bilimleri alanında araştırmalar yaptı. Daha sonra 1996-1997 öğretim yılının başından itibaren bir yıl boyunca Strasbourg Beşerî Bilimler Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak alanıyla ilgili araştırmalar yaptı.

1997-1998 öğretim yılı başında yurda döndü ve Kasım 1998’de Doçent, Ocak 2004’de Profesör oldu.

1993-2006 yılları arasında Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve yine aynı tarihler arasında Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı.

1997-2002 yılları arasında 5 yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2006-2011 yılları arasında iki dönem aynı fakültenin Dekanlığını yürüttü. 2003-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesi’nde Senato Üyesi, 2006-2011 yılları arasında ise aynı üniversitede Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 8 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

17.09.2017 Tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na atandı.

12 kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, iyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir.

Prof. Dr. Ali Erbaş evli ve 4 çocuk babasıdır.