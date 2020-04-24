Diyanet açıklaması: Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalanır mı?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? sorusunun yanıtı mümin vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen Ramazan ayına girildi. Tüm Müslüman alemi bu ayı çeşitli ibadetlerle ve yardımlaşmayla geçirecek. Oruç ibadeti yerine getirilirken yanlış olmaması açısından diş fırçalamak orucu bozar mı? sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Oruçluyken diş fırçalanır mı? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Müslüman alemi Ramazan’ın gelişiyle birlikte tatlı bir telaş içerisine girmiş durumda. Oruç tutacak olan vatandaşlar oruç ibadetini daha sağlıklı şekilde yerine getirmek istiyor. Günlük kişisel bakım rutinimiz olan diş fırçalamak eyleminin orucu bozup bozmayacağı hakkında Diyanet’ten şöyle bir açıklama yapıldı;

“Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Aynı şekilde, ağız ve burundan vücuda girip mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu nedenle, ağız kokusunu engellemek ve diş ağrısını gidermek amacı ile ağza sıkılan sprey veya herhangi ilaçlar yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.”