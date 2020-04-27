Diyanet açıkladı: Kan vermek ya da aldırmak orucu bozar mı? İşte detaylar..

Orucu bozan haller vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Kan vermek, aldırmak oruç bozar mı?sorusu sık sık takip ediliyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadetini eksiksiz tutmak isteyenler konuyu detaylı olarak araştırıyor. Oruçluyken kan aldırmak ya da kan vermek ile ilgili açıklama Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından açıklandı. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır