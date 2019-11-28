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Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı

Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı

Van'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinde 2 bin 35 lira, 200 dolar, kendisine ait hesapta 196 bin lira olduğunu gösteren hesap cüzdanı, 14 bin 721 lira altın mevduatı hesap cüzdanı, araba anahtarı ve ev devir evrakı bulundu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde denetim yapan Zabıta Müdürlüğü mobil dilenci ekipleri, Ali Paşa Mahallesi İskele Caddesi'nde iki kadın dilenciyi yakaladı.

Dilencilerden G.B.'nin üst aramasında, 2 bin 35 lira, 200 dolar, kendisine ait hesapta 196 bin lira olduğunu gösteren hesap cüzdanı, 14 bin 721 lira altın mevduatı hesap cüzdanı, yakın zamanda bankalardan yapılan havale işlemlerine dair dekontlar, araba anahtarı, TOKİ konutlarına ait ev devir evrakı ile bazı ziynet eşyaları çıktı.

Paraların kızına ait olduğunu ileri süren G.B., aldığı engelli maaşıyla geçimini sağladığını söyledi.

Dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.

AA


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