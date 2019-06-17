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  3. Dilencinin üstünden 7 bin liraya yakın para çıktı

Dilencinin üstünden 7 bin liraya yakın para çıktı

Dilencinin üstünden 7 bin liraya yakın para çıktı

Eskişehir'de, üzerinde 6 bin 845 lira bulunan 65 yaşındaki dilenciye para cezası uygulandı.

Eskişehir'de Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleri zabıta müdürlükleri personelinin de katılımıyla oluşturulan dilenci denetim ekipleri, kent genelinde çalışma başlattı.

Gündoğdu Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda dilenen 65 yaşındaki A.A.'nın üzerinden çıkan ve dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen 6 bin 845 liraya el konuldu.

Yakalanan dilenciye, idari para cezası uygulandı.

AA

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