Dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Haftasonu için dışarıda plan yapan vatandaşlar gözlerini Meteoroloji'den gelen son dakika haberine çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımladığı son hava durumu tahmin raporlarına göre özellikle iç ve batı kesimlerde yağış bekleniyor. Ülkemiz genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, birçok ilimizde de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15-16 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilir, saatlik ve illerimize göre hava tahminlerini öğrenebilirsiniz.

İşte bölgelerimize göre bugün ve yarın için hava durumu tahminleri…

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren doğusu ve zamanla Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Bilecik'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BURSA 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 20°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 22°C, 31°C

Parçalı, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

Haftalık Hava Tahmini (16 - 22 Haziran 2019)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini (16 - 22 Haziran 2019)

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 24°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde il geneli ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 21°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren doğusu ve zamanla il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz ile Mersin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 33°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 20°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevreleri ile Niğde'nin batı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı ile Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 14°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde il geneli ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde iç kesimleri ve gece saatlerinden itibaren il geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 26°C

Parçalı bulutlu

KARS 10°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 37°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 35°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 23°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 23°C, 38°C

Parçalı bulutlu

(Sabah)