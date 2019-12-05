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Dikkat! İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Dikkat! İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Marmara Bölgesinde etkili olan yağış ve olumsuz hava şartları sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

Marmara Bölgesi'nde etkili yağış ve olumsuz hava koşuları nedeniyle BUDO ve İDO'nun bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Seferlere ilişkin BUDO ve İDO'nun resmi internet sitelerinde açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada olumsuz hava şartlarından dolayı iptal olan seferler şöyle:

BUDO
05.12.2019 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
05.12.2019 10:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

iDO
05.12.2019 07:45 - 10:40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
05.12.2019 07:50 - 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
05.12.2019 08:30 - 11:05 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy


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