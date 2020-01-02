Dikkat çeken proje! Her hafta bir kredi kartı yiyoruz!
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, mikroplastikler kutup bölgesi dahil gezegenimizin en ücra köşelerinde bile karşımıza çıkıyor. İçme suyu dahil her yere karışması nedeniyle insaoğlu bir süredir düzenli olarak mikroplastik tüketiyor.İşte tükettiğimiz mikroplastik miktarlarları...
1 haftada vücudumuza giren mikroplastik miktarı: 5 gram (Bunun bir kredi kartı boyutunda olduğu belirtiliyor)
1 yılda vücudumuza giren mikroplastik miktarı: 250 gram
1 ayda vücudumuza giren mikroplastik miktarı: 21 gram
6 ayda vücudumuza giren mikroplastik miktarı: 125 gram
Ortalama bir insanın hayatı boyunca 20 kilo mikroplastik yediği tahmin ediliyor.
(Reuters)