Dikkat çeken proje! Her hafta bir kredi kartı yiyoruz!

1 haftada vücudumuza giren mikroplastik miktarı: 5 gram (Bunun bir kredi kartı boyutunda olduğu belirtiliyor)

1 yılda vücudumuza giren mikroplastik miktarı: 250 gram



1 ayda vücudumuza giren mikroplastik miktarı: 21 gram



6 ayda vücudumuza giren mikroplastik miktarı: 125 gram



Ortalama bir insanın hayatı boyunca 20 kilo mikroplastik yediği tahmin ediliyor.

(Reuters)