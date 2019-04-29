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  3. Didim'de 82 düzensiz göçmen yakalandı

Didim'de 82 düzensiz göçmen yakalandı

Didim'de 82 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçiş hazırlığı yapan 82 düzensiz göçmen yakalandı.

 Alınan bilgiye göre, Mavişehir, Manastır ve Sedef kıyılarında bulunan bir grup göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına geçiş hazırlığında olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.      
Deniz kıyısında yakalanan Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 82 göçmen emniyete götürüldü. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine sevk edildi.

(AA)

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