Didim'de 30 göçmen yakalandı

Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na ait bot, Didim Panayır Adası açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen ile karşılaştı. Lastik bot içinde yapılan aramada içinde 19 Filistin, 5 Suriye, 3 Yemen, 2 Mısır ve 1 Somali uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından önce Didim'deki bir marinaya, ardından işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İHA