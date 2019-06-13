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13 Haziran 2019 Perşembe 09:43 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:43

Dicle Nehri kenarında 122 bin 789 kök Hint keneviri ele geçirildi

Dicle Nehri kenarında 122 bin 789 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda Dicle Nehri kenarında 122 bin 789 kök Hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Sivritepe Mahallesi mevkisinde Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı.

Dicle Nehri kenarında belirlenen 5 noktada dün düzenlenen operasyonda 122 bin 789 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 2 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA

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