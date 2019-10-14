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  3. DGS üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır? DGS ek tercih sonuçları açıklandı

DGS üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır? DGS ek tercih sonuçları açıklandı

DGS üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır" DGS ek tercih sonuçları açıklandı

DGS ek tercih sonuçları ÖSYM son dakika açıklamasının ardından açıklandı. DGS üniversite kayıt tarihleri ne zaman? ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı her yıl yoğun ilgi görüyor. Sınava giren adaylar ek tercihlerini belirtilen tarihlerde yaptılar. Sonuçlar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor.

DGS ek tercih sonuçları 2019 yılında da yoğun ilgii görüyor. DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2019-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Adayların şimdi kayıtlarını yapmaları gerekiyor. ÖSYM yayınladığı açıklamada kayıtların ne zaman yapılacağını duyurdu.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

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