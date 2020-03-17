Dezenfektan nedir, içeriğinde ne var? Koronavirüs'e karşı dezenfektan nasıl kullanılır?

Dezenfektan nedir ve ne işe yarar? soruları Koronavirüs vakalarının artmasının ardından vatandaşlar tarafından yanıtı beklenen konular arasında yerini aldı. Virüslere karşı kendimizi korumamız için sık sık ellerimizin yıkanması gerektiğinden bahsediliyor. Koronavirüs’e karşı dezenfektan nasıl kullanılır? Su ve sabunu olmadığı yerde etkili olan alkol bazlı dezenfektanlar da Koronavirüs gibi hastalıklar için kullanılabiliyor. Hastalık riskine karşı önlem olarak kullanılan Dezenfektan hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEZENFEKTAN NEDİR?

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılan Koronavirüs Türkiye’de de görüldü. Sayıları git gide artan bu hastalığa karşı vatandaşlarda önlem almak istiyor. Sabunlu sudan sonra en etili temizlik maddesi olarak dezenfektanlar görülüyor.

Cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bu amaçla kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan denir.

Dezenfeksiyon sterilizasyon demek değildir. Sterilizasyon cansız ortamdaki patojen olan ya da olmayan tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir. Sağlıklı olduğu halde mikrop taşıyanların çokluğu ve bulaşıcı hastalıkların belirsiz biçimlerinin sıklığı nedeniyle dezenfeksiyonun etkisi kısıtlıdır. Dezenfeksiyon özellikle dolaysız ve büyük bulaşmaları sınırlar.

Dezenfektanların etki biçimi, ışık, ateş ve kostikler (sönmemiş kireç) gibi fiziksel ya da mekaniktir. Ancak yaygın dezenfektanlar, kimyasal maddelerdir. Bunlar üç değişik biçimde kullanılabilir.

Gaz halde (formol buharı, klor, kükürt dioksit, etilen oksit)

Sıvı halde (fenol, krezilol, klorofenol, bakır sülfat, demir sülfat, demir permanganat, oksijenli su, tentürdiyot)

Katı ya da kıvamlı halde (Kireç, kalsiyum klorür, trioksimetilen)

DEZENFEKTAN NASIL KULLANILIR?

Mikroorganizmalara karşı öldürücü etkisi bulunan çeşitli alkol türleri bulunuyor. En yaygın kullanılanlar ise etil alkol ve izopropil alkoldür. Alkollerin bakterilere, virüslere ve mantarlara karşı etkili olduğu söyleniyor. Ancak dirençli olan bakteri türleri üzerinde kalıcı bir etkisi bulunmamaktadır. Alkol miktarı hacmi %50'nin altında ise, mikroplar üzerindeki öldürücü etkisi de oranda düşüyor. En büyük etki ise mikrobun türüne göre, %60-%90 aralığında görülüyor. Corona virüs vaka sayısının artmasıyla birlikte temizlik önlemleri artırılmaya başlandı. Uzmanlara göre, gün içinde herhangi bir yere temas ettikten sonra elleri el dezenfektanı ile temizlemek gerekiyor. Uzmanlar virüslerin yayılmasını önlemek için günde en az beş altı kez el temizleme jelinin kullanılmasını öneriyor.

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