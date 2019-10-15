Devlet yüküne omuz verdi... Akşam yazdı, Berat yoluna kavuştu

Ender TÜRKKAN

Muğla Marmaris’te yaşayan Haydar ve Sibel Selçuk çiftinin 11 yaşındaki oğulları Berat’ın dramını AKŞAM’ın gündeme getirmesinin ardından yetkililer çözüm yolu aramaya başladı. Yüzde 99 engelli olan 66 kilogram ağırlığındaki oğlu Berat’ı, oturdukları evi anayola bağlayan patikadan sırtında taşıyan anne Sibel Selçuk, “Oğlum benim ağırlığımdan 16 kilo daha fazla. Artık onu taşıyamıyorum” diye çağrıda bulunmuştu.

4 METRE GENİŞLİĞİNDE

AKŞAM’ın haberinden sonra AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile Marmaris Belediyesi aileye ulaştı. Muğla Valiliği ile belediye ekipleri bölgede inceleme yapıp yasal mevzuatları araştırdı. Yolun ilçe belediyesince yapılması gerektiğine karar verildi. 70 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde yol projesi çizildi. SİT sorunun aşılması ve projenin onayı için ilgili makamlara yazıldı. Çevre Bakanlığı Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’ndan da onay çıkınca kısa süre sonra beton yol yapıldı.

‘DEVLETİMİZE MİNNETTARIZ’

Yolun sevincini yaşayan anne Sibel Selçuk, artık Berat’ın daha fazla sosyal hayata karışacağını söyledi. Selçuk, “Değil 11 yıl, ömür boyu oğlumu sırtımda taşımaya razıyım, ‘Ama imkan, devletimiz varken, niye böyle olsun’ diye düşünüyorduk. Nihayet isteğimize fazlasıyla kavuştuk. Yol yapımında emeği geçen tüm kurumlarımızın çalışanlarına minnettarız. Devletimize teşekkür ederiz” diye konuştu.