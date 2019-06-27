Devasa boyuttaki çekirge görenleri korkuttu, işin aslı sonra ortaya çıktı

Batman'ın Gercüş ve Mardin'in Mazıdağı ilçesinde görülen etçil çekirgeler büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Gercüş'ün Akyar köyünde pirinç ekimi yapan çiftçi Mustafa Kavak, arazide 20 santimetre uzunluğunda çekirge buldu.

"Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım yanına yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm" diyen Kavak, daha önce hiç bu kadar büyük bir çekirgeyle karşılaşmadığını belirtti.

Veteriner Tuba Gökalp Bozan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın görülen çekirgelerin boyunun 20 santimetreye kadar ulaşabildiğini ifade ederek, bu türün özellikle geceleri avlanan etçil çekirgeler olduğunu söyledi.

Anız yakılmasının da çekirgelerin görülmesinde artışa neden olduğunu dile getiren Bozan, "İnsanlara zarar vermeyen bu çekirgeler ekinlere zarar veren böceklerle besleniyor. Anız yakılması bu çekirgelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Anız yangınıyla yiyecek bulamayan çekirgeler bu kez farklı noktalara yöneliyor, yerleşim yerlerine geliyor." dedi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Aydın Temiz de ailesiyle ilçe merkezinde gezerken 20 santimetre uzunluğunda çekirge ile karşılaştı.

"ZARARLI BÖCEKLERLE BESLENDİKLERİNDEN TARIMA FAYDALI TÜRLERDİR"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yayılış gösteren "Saga Ephippigera" çekirge türünün, tarım arazilerine zarar veren böceklerle beslendiğini söyledi.

Satar, bu çekirge türünün faydalı olduğunu, insanların zarar vermemesi gerektiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Bu çekirge kendisini tehlikede hissedince karşıdakini korkutmayı amaçlıyor. Diken benzeri yapılarını gösteriyor. Bu yararlı bir tür. Bu türün korunması için insanların bilinçlenmesi gerekiyor. Zararlı olmamasına rağmen, zararlı diye bu türü öldürenler var. Zararlı böceklerle beslendiklerinden tarıma faydalı türlerdir. Bu dev çekirgeleri merak edenler DÜ Fen Fakültesi Zooloji Müzesine gelerek görebilirler."

(AA)