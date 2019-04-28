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  3. Dere yatağındaki erkek cesedin yanında uyuşturucu bulundu

Dere yatağındaki erkek cesedin yanında uyuşturucu bulundu

Dere yatağındaki erkek cesedin yanında uyuşturucu bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu. Hasan Özgür Sülün'e (26) ait olduğu belirlenen cesedin yanında ise uyuşturucu madde ile kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Mezsahane yakınındaki Nadır Deresi yatağında meydana geldi. Dere yatağında vücudunun bir bölümü suyun içinde yüzükoyun yatar vaziyetteki erkeği gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın öldüğünü tespit ederken, polis cesedin Hasan Özgür Sülün'e (26) ait olduğunu belirledi.

UYUŞTURUCU VE APARATLAR BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cesedin yakınlarında uyuşturucu madde ve kullanmaya yarayan aparatlar buldu. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Sülün'ün cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sülün'ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Acı haberi alan genç adamın yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

 

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