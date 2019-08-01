Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5869
  • 6,1803
  • 252.454
  • 101.710
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Dere yatağında erkek cesedi bulundu! Polis inceleme yapıyor

Dere yatağında erkek cesedi bulundu! Polis inceleme yapıyor

Dere yatağında erkek cesedi bulundu! Polis inceleme yapıyor

Basın Ekspres yolu üzerinde bulunan dere yatağında bir ceset bulundu. İtfaiye ekiplerince dere yatağından çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Basın Ekspres yolu Mahmutbey kavşağı üzerinde bulunan dere yatağında ceset gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dere yatağına inerek hareketsiz şekilde yatan şahıs üzerinde incelemelerde bulundu. Sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Cesette inceleme yapılması ve dereden çıkarılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin merdiveniyle, dereye inen olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Cesedin üzerinde çıkan kimlikte adının Ercan Yarlı olduğu tespit edildi. Yarlı’nın dereye kendimi düştüğü yoksa birileri tarafından öldürüldükten sonra mı atıldığı araştırılıyor. Çevrede bulunan mobese ve güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Dere yatağından çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selen Görgüzel Alkan'ın yeni tarzını görenler şaşırdı
Engin Altan Düzyatan yeni partneri o isim mi olacak?
Hadise'den VIP'li koruma kalkanı!
Hande Yener'e rapçi sevgili
Kubilay Aka ayrılığı böyle duyurdu: Güle güle minnoşum
<p>İç savaş ülkesi Yemen´de bu sabah bir patlama meydana geldi. Uluslararası haber ajanslarının ´son

Yemen´de Askeri Geçit Törenine Saldırı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Doğanın küçük canlıları